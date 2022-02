lundi 28 février 2022 • 333 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La seconde fenêtre des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023 s'est conclue dimanche à Dakar avec d'incroyables performances individuelles. Nombreux sont les joueurs à s'être illustrés, mais certains ont brillé encore plus que les autres. La FIBA dévoile la liste de cinq joueurs qui sont sortis du lot.

Voici les cinq meilleurs d'entre eux :



Makram Ben Romdhane (Tunisie)



Le MVP du dernier FIBA AfroBasket a porté la Tunisie vers une seconde victoire en trois matchs en réussissant jusqu'ici sa meilleure prestation de la compétition.



La Tunisie a battu le Rwanda 65-51 et elle affiche désormais un bilan de 2-1 dans le Groupe B. Le joueur du Benfica Lisbonne a fait parler de lui.



L'ailier-fort de 32 ans a été presque parfait aux tirs, finissant avec un 9-sur-10 pour un total de 20 points. Le triple champion d'Afrique est passé à un rebond d'un double-double. Il a également mis à mal l'attaque adverse en récupérant cinq ballons. Son évaluation à la fin du match : + 31.



Anyiarbany Makoi (Soudan du Sud)



Au moment où Anyiarbany Makoi a dû quitter le terrain pour 5 fautes, la victoire du Soudan du Sud était déjà acquise. Les Sud-Soudanais, vainqueurs de leurs trois matchs, se sont rapprochés un peu d'une éventuelle toute première participation à la Coupe du Monde FIBA en ponctuant cette fenêtre qualificative par un succès 74-68 contre le Cameroun.



Le meneur de 1.93 m a transformé 10 de ses 12 tirs de champ et il a réussi un 4-sur-6 aux lancers francs, le tout pour 25 points. Il a ajouté 7 rebonds pour mettre son pays dans une situation idéale avant d'aborder la prochaine échéance en juin-juillet.



La prestation du joueur de 21 ans lui a valu une évaluation de + 28.



Anas Mahmoud (Égypte)



Pour la seconde fois en trois matchs, l'intérieur de l'Égypte Anas Mahmoud est passé à un rebond d'un double-double lors de la victoire 62-51 de dimanche contre la République démocratique du Congo.



Auteur de 16 points, 9 rebonds et 1 ballon récupéré en 32 minutes de jeu, Mahmoud s'est vu créditer d'une évaluation de + 18.



La star de Zamalek a réalisé un 8-sur-14 aux tirs, se montrant intraitable des deux côtés du terrain, pour le plus grand désarroi des Congolais.



Youssoupha Ndoye (Sénégal)



Après une performance inhabituellement discrète lors de défaite 62-57 contre la République démocratique du Congo samedi, avec 7 points et 4 rebonds, l'intérieur sénégalais a parfaitement réagi dimanche.



Le joueur de 2.12 m a été inarrêtable, montrant la voie à suivre à ses coéquipiers pour ne faire qu'une bouchée du Kenya (100-55).



Avec 21 points et 11 rebonds, Ndoye (+ 24 d'évaluation) a enregistré son deuxième double-double en trois matchs.



Jordan Bayehe (Cameroun)



Le Cameroun a peut-être perdu son second match sur trois, mais il s'est assurément déniché un nouveau talent en la personne de Jordan Bayehe, qui avait fait ses débuts en sélection senior à l'occasion des Éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021.



Plus le joueur de 22 ans bénéficie de temps de jeu, plus il justifie sa présence dans l'équipe.



Dans la défaite 74-68 de dimanche contre le Soudan du Sud, l'ailier de 2.06 m a été étincelant pour les Lions Indomptables. Il a bouclé la rencontre avec un 5-sur-7 aux tirs de champ et un 11-sur-12 aux lancers francs, de quoi lui valoir la meilleure évaluation de son équipe avec + 20.

