mercredi 2 mars 2022 • 476 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Pour la deuxième édition de la Basketball Africa League (BAL), qui s'ouvre ce samedi 5 mars 2022, au Dakar Arena de Diamniadio, la musique sénégalaise sera à l'honneur à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. C'est ce qu'ont fait savoir les organisateurs de cette compétition.

Dominique Preira allias "DIP"



Il s'agit de Dominique Preira, plus connu sous son nom de scène DIP. Le rappeur qui est déjà populaire au Sénégal, va produire devant le public africain.



Mbaye Dièye FAYE



Après lui, Mbaye Dieye Faye le célèbre chanteur et percussionniste sénégalais, va monter sur scène pour une démonstration de sa musique, le Mbalax.



Baaba Maal



Enfin, Baaba Maal, l'un des meilleurs chanteurs et guitariste sénégalais, entrera en scène. Une occasion pour le natif de de Podor (Nord Sénégal) de dévoiler une fois de plus sa culture Alpulaar.

PUBLICITÉ