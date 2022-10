vendredi 21 octobre 2022 • 243 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de basket-ball a dévoilé, ce vendredi soir, les nominés aux lauréats de la saison 2021/2022.

Dans son communiqué, l'instance dirigeante du ballon orange indique que le dépouillement à donné les résultats suivants : Bara Ndiaye (As Douanes), Cheikh Bamba Diallo (DUC) et Samba daly Fall (AS Douanes) vont se disputer le titre de roi du basket. Le vainqueur succèdera à Thierno Ibrahima Niang du Dakar Université Club (DUC).



Du côté des filles, Couna Ndao (tenante du titre, AS Ville de Dakar), Ndèye Siry Diagne (SLBC) et Fatouma Traoré (DBALOC) lutterront pour le titre de reine du basket. La joueue de Ville de Dakar est favorite à sa propre succession. Elle vise le triplé après 2019 et 2021.



D'autres nominés ont aussi été dévoilés. Les détails ci-dessous.