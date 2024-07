lundi 24 juin 2024 • 1912 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) informe que la joueuse Sokhna Bintou LO, naturalisée espagnole, est désormais éligible pour l’équipe nationale du Sénégal, indique un communiqué de la FSBB parvenu à IGFM, ce lundi.

La fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) informe que la joueuse Sokhna Bintou LO, naturalisée espagnole, est désormais éligible sans restriction pour l’équipe nationale du Sénégal, par décision de la FIBA datée du 17 Juin 2024", informe la Fédé.



Une procédure administrative introduite par la Fédération Sénégalaise auprès de la FIBA



"Cette décision fait suite à une procédure administrative entamée par la FSBB auprès de la FIBA aux fins de permettre à Sokna Bintou LO de porter les couleurs du Sénégal", explique la Fédération sénégalaise de basketball, qui avait la même chose avec Karim Mané.



"Née au Sénégal, Sokhna Bintou LO a suivi toute sa formation de basketteuse en Espagne, d’où sa naturalisation et sa présélection en équipe nationale espagnole, ajoute l'instance de la balle orange.



Pour cette saison 2023/2024, Sokhna Bintou LO a évolué au sein du club Caledonia Gladiators en ligue professionnelle britannique (WBBL) et a réalisé 7,4 Points, 7,1 rebonds en 20 minutes de temps de jeu en moyenne par match.



Sokhna Bintou LO est une joueuse évoluant au poste intérieur dont son profil intéresserait beaucoup le coach de l’équipe nationale du Sénégal M. Alberto Antuna qui l’a approchée en vue des échéances futures des Lionnes.



Me Ndiaye : "Cette décision de la FIBA cadre avec l’intérêt général du basket-ball"



Pour le président de la fédération sénégalaise de basket-ball, Me Babacar NDIAYE cette décision de la FIBA qui, selon lui, cadre avec l’intérêt général du basket-ball et celui du Sénégal en particulier. Il félicite en outre la joueuse Sokhna Bintou LO à qui elle souhaite la bienvenue.



Pour rappel, l’équipe nationale féminine du Sénégal participera, du 19 au 25 Aout 2024 à Kigali, au tournoi de préqualification à la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal est logé dans le groupe C avec le Brésil, la Hongrie et les Philippines.