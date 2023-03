lundi 6 mars 2023 • 43 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour la troisième édition de la Basketball Africa League (BAL), l'AS Douanes représentante du Sénégal dans cette Conférence Sahara, a affiché de grosses ambitions, avec Parfait Adjuvon venu renforcer le banc.

Deux ans après sa première participation, l'AS Douanes effectue son retour dans cette compétition qui regroupe 12 clubs. Pour cette troisième édition, les Gabelous ne veulent pas faire de la figuration même s'ils avaient atteint les quarts de finale en 2021. La préparation se passe bien. Depuis un an, nous y sommes et là c'est la phase terminale. Il y a des joueurs talentueux qui sont recrutés. Si on les ajoute à nos joueurs jeunes, moins jeunes qui vont gagner de l'expérience après avoir participé à la première édition, je pense que ce serait une très bonne chose", a déclaré l'entraîneur douaniers Mamadou Pabi Gueye, lundi, à Saly, lors d'une rencontre avec des journalistes.



Les demi-finales au Rwanda



Pour les ambitions, le technicien a fait savoir l'objectif cette saison est de faire mieux" que ce qu'ils avaient fait en 2021. "On se faisait marcher dessus, on ne pouvait rien faire, mais cette fois, j'ai demandé pour qu'on sorte les moyens, c'est ce qui est fait avec des recrutements. Le capitaine (Alkaly Ndour) est international et tous ces ingrédients réunis, je pense qu'on pourra faire quelque chose", a soutenu Pabi Gueye. "On a la possibilité de gagner, même si en sport aujourd'hui tu gagnes et demain tu perds. Mais je ne pense pas à la défaite", a-t-il ajouté, indiquant l'équipe que l'AS Douanes peut redouter le plus, est Monastir vainqueur de la dernière édition. "Ils sont champions avec un budget énorme, mais cela ne nous empêche pas de rêver. On joue à domicile et on aura un public qui va nous soutenir."



De son côté, le capitaine Alkaly abonde dans le même sens. "L'AS Douanes vise les demi-finales cette année après avoir atteint les quarts lors de la première édition. Nous allons jouer notre jeu, car nous avons de bons joueurs et un bon encadrement. On est collectif, le groupe est homogène, en l'absence de Paby, les autres étaient là, Parfait (coach) aussi est là depuis. Donc, cette fois c'est possible d'aller en demi-finales".



A noter qu'un seul joueur est absent du côté de l'AS Douanes. Il s'agit du Sud Soudanais, Khaman Madit Maluach, qui va rejoindre le groupe bientôt. Le représentant sénégalais a décidé de faire appel au coach du DUC, Parfaito Adjuvon qui a déjà connu cette compétition lors de l'édition précédente.



Abidjan Basket Club Fighters (Côte d’Ivoire), Rwanda Energy Group (Rwanda), Kwara Falcons (Nigeria), Stade Malien (Mali) et l’US Monastir (Tunisie) sont les adversaires de l'AS Douanes.



Les Gabelous joueront en ouverture d’Abidjan Basket Club Fighters, le samedi 11 mars, à 16h GMT, à Dakar Arena.

