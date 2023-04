mardi 25 avril 2023 • 210 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un communiqué transmis à IGFM, la Basketball Africa League (BAL) a annoncé, ce lundi, une modification du calendrier des éliminatoires et des finales.

La Basketball Africa League (BAL) a annoncé aujourd’hui que les éliminatoires et les finales de la saison 2023 de la BAL, qui devaient initialement commencer dimanche 21 mai et se terminer samedi 27 mai, débuteront samedi 20 mai. Cette modification a été décidée afin que tous les quarts de finale puissent avoir lieu pendant le week-end.



Les quatre meilleures équipes de la phase de groupes de la Conférence du Nil, qui se déroulera au Mostafa Indoor Sports Complex au Caire, en Égypte, du 26 avril au 6 mai, rencontreront l’Abidjan Basketball Club (ABC Fighters, Côte d’Ivoire), l’AS Douanes (Sénégal), le Rwanda Energy Group (REG, Rwanda) et le Stade Malien (Mali) pour les playoffs de la BAL pour avancer jusqu’aux finales à la BK Arena à Kigali, au Rwanda.