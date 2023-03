samedi 18 mars 2023 • 145 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la Basketball Africa League (BAL), Amadou Gallo Fall, a tiré, ce samedi, un bilan à mi-parcours de la saison 3 de la Conférence Sahara, qui se joue depuis le 11 mars, au Dakar Arena.

"Nous sommes à 9 matchs et nos objectifs à l'entame étaient la progression. On est en train de la voir sur et en dehors du terrain avec un jeu exposé. Le produit est en train d'être transmis dans plus de 200 pays à travers le monde.



À ce jour, six équipes ont toujours leurs chances de se qualifier. Il y a le Rwanda Energy Group (REG) qui a déjà trois matchs trois victoires. Le champion en titre (US Monastir) a deux victoires en trois matchs.



On note également des talents, vétérans. Ici en Afrique, des joueurs sont restés au pays et ils continuent d'apporter au basket africain.



Pour le programme Elevate, la promesse est là avec des joueurs qui promettent beaucoup notamment Haman, Mdou Fall Thiam qui montent. Ce talent continuera à être attiré. Le niveau de la compétition monte chaque saison. On est sur la voie.



Le public, l'atmosphère et la belle ambiance sont au rendez-vous aussi.



Le mois de mars qui est celui des femmes est aussi marqué par des activités avec des matchs U23 féminins sans oublier le panel de lundi dernier à Dakar."

