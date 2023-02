mardi 28 février 2023 • 256 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Basketball Africa League (BAL) a annoncé, ce mardi, que la vente des billets pour la saison 2023 est ouverte. La troisième saison de la BAL débutera samedi 11 mars à la Dakar Arena de Dakar, au Sénégal. Les fans peuvent dès maintenant acheter des billets en ligne à des prix préférentiels à l’adresse : BAL.NBA.com.

Réservez dès maintenant au meilleur prix :



Réservez d’avance et…



Économisez 20% sur le prix courant en achetant très tôt vos billets ! Sièges Courtside, prix exceptionnel : 32 000 CFA. Sièges Side Primes, prix exceptionnel : 20 000 CFA. Sièges Lower Bowl Endzones, prix exceptionnel : 5 600 CFA.



Billets à prix réduit à partir de 6 000 CFA par personne en groupe d’au moins 10-30 personnes dans la section Lower Bowl Endzone.



Points de vente via Teew Ticketing aux endroits ci-dessous :



Sea Plaza Mall (Fann, Dakar)

Saly Carrefour (Saly Portudal)

Gallerie Sahm (Av. Cheikh Anta Diop)

Dakar City (les Almadies)

Pikine - Gare TER (Route De Rufisque)

Dakar Plateau - Gare TER (Plateau)

Dakar Arena, les jours de match (Diamniadio)







Des informations sur la billetterie sont disponibles sur le site Web : BAL.NBA.COM

Les ventes de billets pour d’autres événements de cette saison programmés au Caire (Égypte) et à Kigali (Rwanda) seront ouvertes à partir du 15 mars.



« Nous sommes ravis d’accueillir les passionnés de la BAL à Dakar pour la phase de groupe de la Conférence du Sahara », déclare John Manyo-Plange, vice‑président et responsable Stratégie et Opérations de la BAL. « C’est Game Time ! Dès l’ouverture de la vente de billets en ligne pour chaque ville, les fans pourront organiser leur voyage dans les trois magnifiques et emblématiques villes africaines de Dakar, Le Caire et Kigali. Nous avons hâte de proposer à tous nos fans cet événement de classe mondiale : la saison 2023 de la BAL ! »



Les fans peuvent acheter leurs billets tous les jours de 9h00 à 21h00.



Un centre d’appel téléphonique spécial billetterie est disponible 24/7 aux numéros :



+221 76 753 30 30

+221 76 781 20 20







Les 12 équipes seront à nouveau réparties en deux conférences : la Conférence du Sahara et la Conférence du Nil. Chaque conférence disputera une phase de groupe de 15 matchs au cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres équipes de sa conférence. La phase de groupe de la Conférence du Sahara aura lieu à la Dakar Arena du 11 au 21 mars, et la phase de groupe de la Conférence du Nil aura lieu au Hassan Mostafa Indoor Sports Complex du Caire du 26 avril au 6 mai. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour les éliminatoires et les finales de la BAL, qui comprendront un tournoi à élimination directe à la BK Arena de Kigali du 21 au 27 mai.

