iGFM (Dakar) La course pour les quatre places restantes pour les éliminatoires de la BAL 2023 débute le mercredi 26 avril avec la Conférence du Nil qui se déroule dans la capitale égyptienne, Le Caire.

Les hôtes Al Ahly, Ferroviario da Beira (Mozambique), Cape Town Tigers (Afrique du Sud), City Oilers (Ouganda), Petro de Luanda (Angola) et le Seydou Legacy Athletique Club (SLAC) de Guinée viseront à prolonger leurs campagnes BAL au-delà de samedi, Le 6 mai.



Mais pour atteindre les éliminatoires du BAL à huit équipes en mai à Kigali, les équipes devront terminer sur les quatre premières places de la Conférence du Nil.



Les six équipes s'affronteront au cours du programme de 15 matchs, qui sera diffusé dans 214 pays et territoires via des chaînes gratuites et des abonnements.



La Conférence du Nil débutera avec le débutant Al Ahly affrontant Ferroviario da Beira dans le seul match de la journée mercredi.



Le 27 avril, le SLAC affrontera les Cape Town Tigers tandis que les City Oilers affronteront Petro de Luanda.

Voici des choses que vous devez savoir sur la Conférence du Nil 2023.



VENTE DE BILLETS



Il n'y aura pas de restrictions pour les fans pour assister aux matchs au Hassan Mosta Indoor Complex.



Les billets sont en vente sur bal.nba.com ainsi que chez divers détaillants du Caire.



Selon Hesham ElHariri, président de la zone 5 de FIBA ​​Afrique, l'organisation "s'attend à une salle comble non seulement pour les matchs d'Al Ahly, mais aussi pour les matchs impliquant d'autres équipes. Il existe de grandes communautés de migrants au Caire, et certains d'entre eux peuvent venir soutenir leurs équipes à la Conférence du Nil.



PÉTRO DE LUANDA



Petro de Luanda, double vainqueur de la FIBA ​​Africa Champions Cup, est la seule équipe à n'avoir pas raté une saison BAL depuis sa création en 2021.



Les champions d'Angola ont terminé troisièmes en 2021 avant de revendiquer une deuxième place l'année dernière après avoir perdu contre l'US Monastir en finale.



AGUSTI JULBE



Parmi les six entraîneurs en chef de l'actuelle Conférence du Nil, Agusti Julbe d'Al Ahly est le seul champion de la BAL.



L'Espagnol a mené Zamalek au titre BAL grâce à un score de 6-0 en 2021, un succès qui fait de lui le seul entraîneur sans défaite de l'histoire du BAL.



PROGRAMME ÉLÉVATION



Le programme BAL Elevate, une initiative qui vise à donner aux joueurs de la NBA Academy Africa l'opportunité de découvrir le basket professionnel, en est à sa deuxième année.



Les six meilleurs espoirs ont été repêchés comme suit : Dramane Sayon Camara (Al Ahly), Parby Kabamba Musongela (Cape Town Tigers), Segun Ezekiel Obe (City Oilers), Paul Kabenga Mbiya (Ferroviario da Beira), Seifeldin Hendaway (Petro de Luanda ), et Mabilmawut Kon Mabil (SLAC).



HISTOIRE DU BAL DES ÉQUIPES



Al Ahly et City Oilers sont les deux seules équipes à faire leurs débuts au BAL tandis que Cape Town Tigers, Ferroviario da Beira et SLAC participent à la compétition pour la deuxième fois consécutive.

Vainqueurs des éditions 2015 et 2016 de la FIBA ​​Africa Champions Cup, Petro de Luanda et Al Ahly sont les seuls anciens champions continentaux de la campagne actuelle de la Conférence du Nil.







