iGFM (Dakar) La Conférence Sahara tire à sa fin, ce mardi soir avec une dernière journée indécise. Abidjan Basket Club (ABC), Rwanda Energy Group (REG), l'US Monastir, l'AS Douanes et le Stade Malien sont dans le flou.

Il ne reste plus que deux matchs à la Conférence Sahara 2023, mais que peut-il se passer lors de la dernière journée de compétition à Dakar Arena le mardi 21 mars ?



Pendant près de deux semaines, six clubs de différentes régions d'Afrique se sont affrontés pour une place en séries éliminatoires en mai à Kigali.



Après avoir terminé 0-5, les champions nigérians Kwara Falcons ont été éliminés des éliminatoires.



Cependant, Abidjan Basket Club (ABC), Rwanda Energy Group (REG), l'US Monastir, l'AS Douanes et le Stade Malien se dirigent vers la dernière journée sans savoir ce que l'avenir réserve à leur Conférence du Sahara.



Vous trouverez ci-dessous le classement de la Conférence du Sahara au 20 mars.







Lors du premier match de la journée, le Stade Malien affrontera ABC.



Plus tard dans la journée, les hôtes de l'AS Douanes affronteront l'US Monastir.



Et voici ce qui peut arriver le dernier jour de la Conférence du Sahara 2023 :



REMARQUE : Le classement final sera déterminé par les points cumulés, puis par les records en tête-à-tête.



Scénario 1 : ABC et US Monastir gagnent :



ABC et US Monastir finiront 1ère et 2ème têtes de série, en fonction des points cumulés (par exemple, si les points cumulés ABC sont supérieurs à ceux de US Monastir, ABC sera la première tête de série)

Les Kwara Falcons sont déjà éliminés.



Scénario 2 : ABC gagne, US Monastir perd :



ABC sera 1 er



US Monastir, REG et USD seront 2 ème , 3 ème et 4 ème , selon le cumul des points, puis en tête-à-tête.



Scénario 3 : ABC perd, US Monastir gagne :



L'US Monastir sera 1 er



Scénario 4 : ABC et US Monastir perdent tous les deux :



Cinq équipes ont une fiche de 3-2, et le classement dépend des points cumulés, puis des tête-à-tête.

Pour plus d'informations, suivez toute l'action de la dernière de la Conférence du Sahara sur le site du BAL et les plateformes de médias sociaux.



Avec BAL

