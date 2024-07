vendredi 21 juin 2024 • 1271 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Guédiawaye Basket Academy (GBA) a réussi la montée en première division avant d'enchaîner deux finales qu'il doit disputer, ce week-end en filles et en garçons, au stadium Marius Ndiaye.

Guédiawaye Basket Academy située dans la banlieue dakaroise, a vu passer les grands moments avec notamment la montée en première division acquise il y a quelques mois. Cette prouesse n'est que le fruit d'un travail acharné motivé par un président engagé, Pathé Keita, renseigne le staff technique lors d'un face à face avec la presse à la veille des finales de Coupe de la Ligue et de Saint-Michel face aux équipes masculine et féminine de l'ASC Ville de Dakar, samedi et dimanche.



La montée, un long processus



"Nous venons de monter en première division et allons enchaîner avec la finale Saint-Michel. Je ne pense pas qu'il y ait cela au niveau de la banlieue. Nous avons en tout cas le soutien de la banlieue. Cette montée a été un long processus que nous avions mis en place", déclare Arnold Ndiaye, un des entraîneurs de l'académie.



Les entraîneurs et la formation, l'ADN de GBA



Le jeune technicien qui issu d'une famille de basketteur (son père fut entraîneur national), ajoute : "Nous mettons plus en avant les entraîneurs et la petite catégorie. On est 8 entraîneurs et on est présents dans tous les matchs de GBA. GBA a investi dans la formation. C'est ce qui nous intéresse le plus", explique-t-il à quelques heures des deux rendez-vous capitaux pour Guédiawaye.



"Jouer nos chances en tant qu'apprentis"



S'agissant de la finale des hommes face à l'ASC Ville de Dakar, Arnold Ndiaye y va avec prudence face à un adversaire de taille (tenant du titre). "On va venir jouer nos chances, une finale c'est la fête. On va venir faire la fête. On viendra pour apprendre et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On est en phase d'apprentissage mais les matchs peuvent être différents. On viendra jouer également nos chances, analyse-t-il.



"On a joué trois fois contre Ville de Dakar et ils nous ont battus trois fois de suite. On va jouer un quatrième match qui sera cette finale. On va venir l'aborder comme il se doit. On n'est pas venus pour prendre notre revanche. On n'est pas pressés, pas venus pour brûler les étapes. On a que de jeunes joueurs mais si l'occasion se présente, on va prendre", conclut-il avant d'aborder cette 50e édition de la Coupe Saint-Michel.

