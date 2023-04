vendredi 14 avril 2023 • 429 lectures • 3 commentaires

Bassirou Diomaye Faye a été arrêté par des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic).

Les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) avaient été envoyés dans les locaux de la Direction générale des impôts et domaines (Dic) pour lui remettre une convoquer et le conduire au siège de cette unité de la police judiciaire.

C'est finalement, après 22 heures que le président des cadres du parti Pastef a été interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles à la sortie de son bureau. L'avocat Me Tall et le députés Abass Fall, ainsi que des membres du syndicat des impôts et domaines, ont essayé de s'interposer, en vain. Il a été conduit dans un premier temps au commissariat du Point E avant d'être acheminé dans les locaux de la Dic. Les avocats Amadou Sow et Abdoulaye Tall se sont rendus sur les lieux pour l'assister.