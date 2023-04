mardi 18 avril 2023 • 490 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Bassirou Diomaye Faye, qui était face au magistrat instructeur, a finalement été placé sous mandat de dépôt.

Le secrétaire général de Pastef Les Patriotes, Bassirou Diomaye Faye, vient d’être inculpé puis placé sous mandat dépôt pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique, selon son avocat Me Khoureyssi Bâ. L’information a été confirmée par El malick Ndiaye, secrétaire national à la Communication de Pastef.



Bassirou Diomaye Faye a été arrêté vendredi dernier. Conduit au commissariat du Point-E, puis au siège de la Dic, il avait été placé en garde à vue pour «outrage à magistrat», «diffusion de fausses nouvelles» et «diffamation envers un corps constitué», suite à un post sur Facebook.