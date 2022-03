lundi 7 mars 2022 • 647 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans le secteur du transfert d’argent le combat fait rage. Orange Money a écrasé ses prix pour mieux croiser le fer avec Wave. Mais, ses chiffres ne sont pas encore reluisants.

Dans ses résultats financiers sur l’année 2021 qu’elle vient de publier, Sonatel renseigne qu’Orange Money a accusé une «Décroissance du Chiffre d’Affaires (-4,1%), suite à la forte concurrence sur le mobile money et la baisse tarifaire significative.»



Bien qu'ayant atteint la barre des 10 millions de clients actifs, Orange Money a, cependant, vu sa contribution dans le chiffres d'affaires de Sonatel reculer en 2021.



«Près de 11% des revenus sont générés par nos activités Mobile Money, soit une baisse de -1,7 pts portée par le Sénégal avec un poids du Chiffre d’Affaires Orange Money en diminution de 5,8 pts passant de 11,3% en 2020 à 5,5% en 2021», renseigne Sonatel.



Sékou Dramé, le Directeur général de la Compagnie de téléphonie et ses collaborateurs ne comptent pas lâcher prise. Cette année, ils comptent s'appuyer sur deux leviers pour récupérer des parts de marché.



«Face à la recrudescence de la concurrence sur le marché Mobile Money au Sénégal et au Mali, le groupe travaillera à consolider ses positions par un enrichissement des offres et une simplification des parcours clients», préviennent-ils.