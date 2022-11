dimanche 27 novembre 2022 • 3632 lectures • 1 commentaires

Blessés, Bouna Sarr et Sadio Mané ont manqué le mondial. Les deux joueurs bavarois se soignent en Allemagne. Bouna Sarr qui côtoie le numéro 10 du Bayern au quotidien, donne de ses nouvelles sur l’Equipe.

«Ma guérison le processus suit son cours, tout se passe pour le mieux dans les temps. C’est une chose positive. Sadio tous les matins on se voit parce qu’on est ensemble au centre d’entrainement où on effectue nos soins.



Il se porte bien, l’opération s’est bien passée. On est contents, le club est content et on espère qu’il reviendra le plus rapidement possible non seulement pour le club, mais aussi pour l’équipe nationale.»