iGFM (Dakar) Titulaire ce jeudi soir face à Düren (32e de finale de Coupe d'Allemagne), l'ancien Parisien Eric Maxim Choupo-Moting a fait fort pour sa première avec le Bayern Munich. L'attaquant de 31 ans a marqué un doublé et obtenu le penalty transformé par Thomas Müller (3-0).

On l'avait vu pour la dernière fois avec le maillot du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions le 23 août dernier, contre le Bayern Munich (0-1). Quasiment deux mois plus tard, Eric Maxim Choupo-Moting a fait son retour, avec... le Bayern Munich ! Dix jours exactement après son arrivée en Bavière, l'attaquant camerounais a fait sa première apparition avec l'équipe de Hans-Dieter Flick. Et il ne s'est pas manqué.

Le joueur de 31 ans, qui a signé un contrat jusqu'en juin prochain avec la formation championne d'Allemagne, n'a pas attendu bien longtemps pour s'illustrer face à Düren dans le cadre des 32es de finale de Coupe d'Allemagne (3-0). Sur la pelouse de l'Allianz Arena, l'ancien élément offensif du Paris Saint-Germain, très actif et disponible sur le front de l'attaque, a d'abord repris un centre de l'ancien Marseillais Bouna Sarr pour ouvrir le score en bout de course (24e).

Choupo-Moting s'offre un doublé, Bouna Sarr passeur

Facilement trouvé par ses coéquipiers, le Lion indomptable a ensuite obtenu un penalty suite à un bon crochet, et Thomas Müller a doublé la mise avant la pause (36e). Pas fatigué, Eric Maxim Choupo-Moting a aussi envoyé une belle frappe au fond des filets après l'heure de jeu, une nouvelle fois sur une passe du latéral droit Bouna Sarr, avec qui la connexion a bien fonctionné.

Après un doublé et un penalty obtenu, le natif de Hambourg a pu laisser sa place au jeune Jann-Fiete Arp (20 ans). Même si c'était contre une équipe de cinquième division, Eric Maxim Choupo-Moting a donc fait fort pour ses premiers pas avec le Bayern Munich. Il ne reste plus qu'à confirmer en Bundesliga (contre Arminia Bielefeld le 17 octobre) et en Ligue des Champions (face à l'Atlético de Madrid le 21 octobre).