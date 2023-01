mardi 3 janvier 2023 • 7539 lectures • 0 commentaires

Sport 1 jour Taille

iGFM (Dakar) Sadio Mané ne va pas tarder à retrouver les terrains près de deux mois après son opération d'un péroné. Le Sénégalais est attendu mi-février.

Depuis un mois et demi, plusieurs blessures ont touché des cadres du Bayern Munich. Opéré le 17 novembre d'un péroné, Sadio Mané a entamé sa rééducation, renseigne L'Equipe. Ses chances de le voir rétabli le 14 février sont réelles, même si son retour à l'entraînement n'est pas prévu avant début février.



Attendu contre le PSG en 8es de finale de Ligue des Champions



Obligé de déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2022 avec le Sénégal, l'international sénégalais va donc bientôt retrouver la compétition. Ce qui serait une très bonne nouvelle pour lui et son club qui va pouvoir compter sur l’ancien pensionnaire de Liverpool en 8es de finale de la Ligue des champions contre le PSG le 14 février prochain jour de la Saint-Valentin. A noter que Sadio Mané compte 11 buts et 4 passes décisives en 23 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le Bayern.