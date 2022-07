vendredi 22 juillet 2022 • 555 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Bayern Munich a félicité Sadio Mané après son titre de meilleur footballeur africain de l'année 2022, remporté, hier soir, à Rabat (Maroc), à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards.

Herbert Hainer, dirigeant au Bayern : "Un joueur abosulment exceptionnel"



"Félicitations à Sadio Mané pour avoir été nommé à nouveau Joueur africain de l'année. C'est un joueur absolument exceptionnel et aussi un grand personnage qui est un merveilleux ambassadeur du Sénégal, du football dans son ensemble et aussi du FC Bayern et de la Bundesliga."



Oliver Kahn, PDG du Bayern : "Un honneur particulier pour notre club"



"Nous sommes très heureux du prix remporté par Sadio Mané. Dans sa longue histoire, le FC Bayern n'a jamais eu de footballeur africain de l'année dans son équipe, ce qui est un honneur particulier pour notre club. Nous sommes très fiers qu'il soit maintenant dans notre club et nous avons beaucoup de grands objectifs avec lui."