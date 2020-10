lundi 5 octobre 2020 • 76 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Maxim Choupo-Moting a lâché ses premiers mots après sa signature au Bayern Munich pour un an.

Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) s'est engagé avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2021. L'ancien Parisien, qui a quitté le club de la capitale à l'issue de son contrat il y a quelques semaines, a livré ses premiers mots aux médias officiels du club bavarois.

«C'est une sensation formidable de revenir en Bundesliga - qui plus est dans le plus grand club d'Allemagne. Qui ne voudrait pas jouer pour le FC Bayern ? C'est un honneur de jouer pour ce club. Au FC Bayern, l'objectif est toujours de tout gagner, et je suis très motivé pour atteindre ces objectifs», a lancé l'attaquant international camerounais dont sa signature chez les champions d'Allemagne a surpris presque tout le monde. Un nouveau challenge pour le Lion indomptable.