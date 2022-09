vendredi 30 septembre 2022 • 478 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets, ce vendredi soir, à l'occasion du match de Bundesliga qui oppose en ce moment le Bayern à Leverkusen.

L'international sénégalais a marqué le troisème but de son équipe (3-0, pause). Mieux, il retrouve le chemin des filets après six matchs sans marquer. C'est son quatrième but en championnat.