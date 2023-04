mercredi 19 avril 2023 • 113 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Bayern Munich accueille Manchester City, ce mercredi soir, avec pour objectif remonter le score (0-3) concédé à l'aller, en quart de finale de Ligue des Champions.

C'est ce qu'on appelle mission impossible. Après la gifle reçue à l’Etihad (3-0), le Bayern Munich va devoir sortir le grand jeu pour renverser la vapeur à domicile face à Manchester City en quart de finale retour de la Ligue des champions. Le déclic pourrait être Sadio Mané.



Mané le tournant



Concernant les onze attendus à l’Allianz Arena, en débutant par celui du Bayern Munich, Thomas Tuchel ne devrait pas changer son dispositif et alignerait son habituel 4-2-3-1. Yann Sommer défendrait les buts, tandis que Dayot Upamecano et Matthjis de Ligt formeraient la charnière centrale avec Benjamin Pavard et Joao Cancelo sur les couloirs. Et derrière le double pivot Joshua Kimmich-Leon Goretzka, le quatuor offensif serait composé par le capitaine Thomas Müller à droite, Leroy Sané à gauche et Jamal Musiala pour épauler Sadio Mané dans l’axe de l’attaque. Annoncé partant, l'international sénégalais pourrait être le véritable tournant de ce quart de finale retour. Non seulement, il voudra retrouver le chemin des filets mais aussi il aura à cœur de faire taire ses détracteurs.



Du côté des Skyblues, Pep Guardiola garderait son plan avec son 3-2-4-1, qui a été un pari réussi sur les dernières semaines. L’habituel titulaire Ederson serait titularisé en compagnie d’une défense tripartite composée de Manuel Akanji, Ruben Dias et Nathan Aké. Dans son repositionnement tactique payant, John Stones serait aligné aux côtés de Rodri au milieu de terrain. Dans la deuxième ligne de l’entrejeu, Bernardo Silva et Jack Gralish accompagneraient Kevin De Bruyne et Ilkay Gündogan, attendu avec le brassard ce mercredi soir. Enfin, le serial buteur, Erling Haaland, occuperait son rôle de numéro 9. Bayern-Manchester Ciy est prévu à 19h GMT.