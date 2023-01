mardi 17 janvier 2023 • 1706 lectures • 0 commentaires

Oui, vous avez bien lu, Ibrahimovic a signé avec le Bayern Munich jusqu'en 2025 ! Mais non, il ne s'agit pas du grand Zlatan, mais bien du jeune Arijon Ibrahimović, 17 ans. En Bavière depuis 2018 après un passage à Nüremberg, le jeune est passé par les U17 puis les U19 du centre de formation, avant de taper tout doucement à la porte du monde professionnel.

Il compte par ailleurs six sélections avec les U18 allemand. "Nous sommes très heureux d'avoir prolongé le contrat avec Ari Ibrahimović. Il a très bien évolué avec nous et fera désormais partie de notre équipe professionnelle. Josip Stanišić , Paul Wanner , Johannes Schenk , maintenant Ari : ce sont tous des talents que nous avons formés au FC Bayern Campus et dont nous avons de grands espoirs", a déclaré Hasan Salihamidžić au moment de sa prolongation.

