lundi 20 juin 2022 • 667 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané devrait être présenté mercredi, à l'Allianz Arena le stade du Bayern Munich, renseigne Footmercato.

Six ans après son arrivée à Liverpool, Sadio Mané s'apprête à relever un nouveau challenge. Sauf retournement de situation de dernière minute, l'ailier sénégalais va s'engager en faveur du Bayern Munich cette semaine pour un transfert avoisinant les 32 millions d'euros, plus jusqu'à 8M€ de bonus.



Visite médicale mardi suivie de son nouveau bail



Le joueur de 30 ans doit normalement passer sa visite médicale mardi avant de signer son nouveau bail, et tout devrait s'enchaîner. D'après les informations de Kicker en Allemagne, la nouvelle recrue de taille du club bavarois devrait être présentée ce mercredi à l'Allianz Arena, l'enceinte des champions d'Allemagne.