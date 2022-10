mardi 4 octobre 2022 • 383 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Parti de Premier League après 8 ans en Angleterre, Sadio Mané a dû faire face à une nouvelle culture et un nouveau championnat en ralliant le Bayern Munich. Quelques semaines après son arrivée et après avoir déjà été chahuté par la presse allemande, il est sorti du silence et s'est confié sur son adaptation.

Arrivé en Bavière pour 40 M€, celui qui s'attendait sans doute à évoluer avec Robert Lewandowski l'a finalement remplacé à la pointe de l'attaque du Bayern, non sans mal. Pas vraiment un cadeau pour l'ancienne star des Reds plus habituée à jouer sur un côté et profiter de ses qualités de percussion, de dribble et de vitesse.



Malgré un début de saison en trompe-l'oeil (4 buts en 5 matches de Bundesliga au mois d'août), l'aventure allemande de Mané va connaître un premier trou d'air assez costaud (5 matches sans marquer toutes compétitions confondues). De quoi s'attirer la foudre de la presse allemande qui n'a pas été tendre avec l'attaquant sénégalais de 30 ans, pas utilisé à son véritable poste, rappelons-le mais qui symbolisait la mauvaise passe du club munichois en Bundesliga. Selon Bild, Julian Naggelsmann remettait même fortement en doute sa place en tant que titulaire. En interne ça parlait de le remplacer dès le mercato d'hiver par un véritable attaquant de pointe comme Harry Kane.



"Tout est nouveau pour moi, ce n'est pas évident"



L'ancien footballeur international allemand Dietmar Hamann, passé à la fois par le Bayern et par Liverpool, affirmait même qu'il n'était pas heureux en Bavière. Mais la trêve internationale a fait du bien à Sadio Mané. Buteur sur penalty face à la Bolivie, l'ancien Messin est revenu plein de confiance en Allemagne et a même scoré vendredi soir face au Bayer Leverkusen lors du carton 4-0 du Bayern. Interrogé sur le site de l'UEFA, Mané n'a pas nié les difficultés d'adaptation, mais assure qu'il s'y attendait. «J’ai passé huit belles années en Angleterre et maintenant je me trouve dans un autre pays, tout change. Les personnes, l’entraînement, il faut s’adapter, je le savais ce n’est pas une surprise.»



À l'issue de la rencontre face à Leverkusen, il a également lâché quelques mots en anglais, sur son adaptation et a assuré qu'il était content d'être au Bayern. «Je suis très content d'être ici. C'est une nouvelle équipe, une nouvelle ville. Tout est nouveau pour moi, ce n'est pas évident. J'ai encore du temps pour m'adapter au système, à mes coéquipiers et je suis sûr que tout ira bien pour moi». La réponse est donc limpide. Oui, l'adaptation n'est pas simple, mais non, il n'est pas triste d'être là bien au contraire. Reste qu'une belle performance en Ligue des Champions avec le Bayern mardi face à Plzen, l'adversaire le plus faible de son groupe serait la plus belle des réponses aux critiques...



Avec Footmercato