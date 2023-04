mercredi 12 avril 2023 • 1111 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Une bagarre a éclaté dans le vestiaire entre Leroy Sané e Sadio Mané, selon le média allemand BILD.

Certains défaites font plus mal que d’autres. Leroy Sané peut en témoigner. Ce mardi, le Bayern Munich a été balayé par Manchester City lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-0). Les Bavarois n’ont pas su exister face à la formation de Pep Guardiola qui n’a laissé que des miettes à Sané et consorts. Et comme si cela ne suffisait pas, une bagarre a éclaté dans le vestiaire entre Leroy Sané et… Sadio Mané selon BILD.



Les deux joueurs s’étaient déjà embrouillés lors d’une action anodine pendant la rencontre et cela s’est prolongé dans les vestiaires. Le quotidien allemand révèle que le ton est monté dans le vestiaire et que Sadio Mané, qui reprochait à Sané sa manière de parler, lui a adressé un coup au visage (sur la lèvre). Les autres joueurs ont dû intervenir pour séparer les deux hommes. L’ancien de Manchester City aurait une trace de cette dispute sur le visage. Le club n’a pas souhaité commenter cette information mais BILD rapporte que Sadio Mané pourrait au minimum avoir une grosse amende pour ce comportement.