iGFM (Dakar) Ce mercredi soir, le Bayern Munich se déplace en Autriche pour défier le Red Bull Salzbourg pour le compte du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bouna Sarr est retenu dans le groupe.

Pour ce match, Julian Nagelsmann peut s'appuyer sur un groupe quasiment au complet avec les Français Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou Kouassi et Corentin Tolisso.



Manuel Neuer blessé, ce sera Sven Ulreich qui occupera le poste de gardien de but. A noter que Leon Goretzka est toujours blessé tout comme Alphonso Davies. Sinon, c'est du classique avec Joshua Kimmich, Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller et bien entendu Robert Lewandowski. Bouna Sarr, le tout nouveau champion d'Afrique avec le sénégal, sera dans le groupe pour cette rencontre européenne.