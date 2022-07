vendredi 8 juillet 2022 • 308 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Revivez la première journée de travail de Sadio Mané avec le groupe bavarois.

La première vraie journée de travail bavaroise a commencé par une file d'attente pour la nouvelle superstar bavaroise : à 10 heures précises, Sadio Mané (30 ans) s'est présenté devant le consulat américain pour demander un visa pour le voyage de la Bavière aux États-Unis et a salué les autres personnes qui attendaient dans une ambiance amicale. Mané à BILD : "Je vais très bien. Je suis chaud et excité pour la première séance d'entraînement !"







À 14 h 16, il a été conduit jusqu'à la Säbener Strasse dans une Audi rouge.



A 15h59, le premier match est joué : Mané entre sur le terrain en maillot blanc d'entraînement, suivi peu après par l'entraîneur Julian Nagelsmann (34 ans).



Après 30 bonnes minutes d'échauffement, Mané a fait pour la première fois connaissance avec le football de Nagelsmann : chasser sauvagement le ballon, presser, presser, presser. Fait pour la nouvelle star du Sénégal : Il sait ça de Klopp de Liverpool...







Frappe : Mané donne des instructions à haute voix en anglais, crie : « Change ! Garde le! Ensemble! Allez les gars, allez ! » Quelqu'un veut tout de suite prendre ses responsabilités !



En ce qui concerne le tableau tactique, Mané s'appuie nonchalamment sur l'épaule de Kimmich. L'entraîneur adjoint Dino Toppmöller traduit les paroles de Nagelsmann pour Mané en français.



Même le patron Oliver Kahn (53 ans) a jeté un coup d'œil à la première séance d'entraînement de Mané et a déclaré après la première impression à la question de BILD : "Exceptionnel !"







Accessoirement, à 16h47, le moment était venu : Mané inscrivait son premier but du Bayern sur l'un des petits buts de l'entraînement. A 17h10, il a marqué le premier but de la rencontre sur les gros buts : un tir serré du gauche que le jeune gardien Schenk a un peu laissé filer. Peu de temps après, il a mis un autre coup dans le coin, les fans derrière la clôture ont applaudi. Il y avait même un but sensationnel mais le gardien Schenk a sauvé le coup de tête de Mané.



Les premiers buts de Mané - Le Bayern espère que ce sera le premier d'une longue...



A 17h43, après quelques sprints en sueur sur tout le terrain, Mané sourit allègrement aux caméras avec Nagelsmann et les autres nouveaux venus. Après la première journée d'entraînement, c'est déjà clair : le Bayern va beaucoup s'amuser avec ce gamin.

Avec Bild