mardi 4 octobre 2022 • 3530 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Sadio Mané a inscrit un but phénoménal en ligue des champions ce mardi, lors de la réception du FC Viktoria Plzeň.

But phénoménal de Sadio Mané. Davies le sert sur une touche à quarante mètres du but adverse. Il se joue de deux défenseurs et file au but dans l'axe. Le Sénégalais bénéficie d'un contre favorable et accélère ensuite entre deux joueurs pour entrer dans la surface et remporter son face à face avec Tvrdon d'une frappe sèche du gauche. Il permet au Bayern de mener par 3 buts à 0 à la 21e minute de jeu. L'international sénégalais devient ainsi le quatrième meilleur buteur africain en Ligue des Champions avec 25 buts derrière Didier Drogba (44), Salah (41) et Eto'o (33). Mieux, Mané a offert une passe décisive à Leroy Sané en début de seconde période pour le quatrième but bavarois.



— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique)