iGFM (Dakar) Le Bayern Munich a explosé (5-0) Viktoria Plzeň mardi, à domicile, à l'occasion de la 3e journée de Ligue des Champions. Sadio Mané a réalisé une grosse performance.

Ce mardi, le Bayern avait une belle occasion de prendre une avance quasi définitive en tête du groupe C, après les deux premières victoires probantes contre l'Inter Milan (2-0) et face au FC Barcelone (2-0). Les Bavarois ne laissaient d'ailleurs pas passer cette opportunité et s'imposaient facilement face au FC Viktoria Plzeňà un adversaire trop peu inspiré pour contester leur suprématie. Elu homme du match, Sadio Mané a été le grand artsisan de cette rencontre.



8 duels au sol remportés, 5 dribbles réussis, 4 tirs cadrés, 1 but...



En première période, les attaquants du club allemand torpillaient littéralement la défense tchèque. Conjugué à un pressing de tous les instants qui ne permettait pas aux joueurs de Michal Bilek de sortir le ballon de leur moitié de terrain. Leroy Sané était le premier à s'illustrer avec une frappe limpide qui trompait Marian Tvrdon, après un une-deux avec Jamal Musiala (7e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Serge Gnabry pouvait faire le break grâce à un bon travail collectif de ses coéquipiers (13e, 2-0). Dans la foulée, Sadio Mané passait à travers la défense, avec beaucoup trop d'aisance, et ajustait le portier tchèque (21e, 3-0). En résumé, en première période, Mané a remporté 6/7 duels au sol, réussi 4/5 dribbles, cadré 3 tirs. Il a également réussi 1 tacle avant de réussir 1/1 longs ballons.







La seconde période est plus riche. Comme à leur habitude, les joueurs du Bayern ne baissaient pas le pied au retour des vestiaires. Et seulement cinq minutes après la pause, à la suite d'une passe de Sadio Mané dans la profondeur, Leroy Sané pouvait se fendre d'un doublé grâce à un contrôle subtil et une frappe parfaitement exécutée (50e, 4-0). Eric Choupo-Moting, rentré au début de la deuxième période à la place Musiala, profitait d'une passe de Leon Goretzka pour participer à la fête en crucifiant à nouveau le gardien adverse d'une frappe dans la lucarne (59e, 5-0). La rencontre continuait sur le même rythme jusqu'au coup de sifflet final sans nouvelle réalisation malgré quelques occasions bavaroises. Mané a été dans tous les bons coups après son but phénoménal. Globalement, l'international sénégalais a remporté 8 duels au sol, réussi 5 dribbles, cadré 4 tirs, remporté 1 tacle, réussi 1 passe décisive, et marqué 1 but 1. Mieux, Mané figure dans le top 4 des meilleurs buteurs africains en Ligue des champions avec 25 buts.



De son côté, son club prend ses aises en tête du Groupe C avec neuf points mais aussi neufs buts et trois cleans sheets grâce à cette troisième victoire en autant de rencontres.

