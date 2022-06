samedi 11 juin 2022 • 63 lectures • 0 commentaires

Blog 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Les grands hommes sont surtout connus pour leur sens de la mesure. Le Président Macky Sall a encore prouvé qu’il est de ceux-là qui savent rassembler les siens autour de l’essentiel quand il s’agit de l’intérêt supérieur de la Nation.

Il n’était pas évident de procéder à des investitures pour les législatives du 31 juillet 2022 sans contestations tous azimuts dans la mouvance présidentielle qui ne cesse de s’élargir.

PUBLICITÉ

L’histoire très récente de la vie politique sénégalaise a montré que faire des investitures dans une large coalition sans y laisser des plumes n’est pas donné à tout le monde. Et pourtant, c’est ce que le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall, a réussi avec brio. Ceux qui s’attendaient à des empoignades dans la majorité au lendemain de la publication des listes ont vite déchanté. Les déçus, car il ne peut pas ne pas y en avoir, ont su prendre de la hauteur et mettre l’intérêt collectif avant les désidératas crypto-personnels. C’est une leçon donnée à une certaine catégorie d’opposants qui a tenu la population en haleine des semaines durant, non sur un programme de gouvernance au bénéfice des Sénégalais, mais sur des positions et des places pour être facilement élus.

PUBLICITÉ

Pendant ce temps, la majorité présidentielle, avec un sens élevé du devoir et de la responsabilité, a pondu une liste où les alliés de la première heure et ceux plus récents encore se retrouvent aux côtés des membres de l’APR. Tous les équilibres paritaires, générationnels, politiques, sociaux et régionaux de notre pays y sont scrupuleusement respectés.

Au sortir des locales de janvier 2022 où les listes parallèles ont montré toute leur nocivité en faisant perdre BBY dans quelques localités stratégiques, il était attendu de notre leader qu’il siffle la fin de la récréation pour enclencher une dynamique victorieuse vers les législatives 2022.

Ces législatives sont d’une importance capitale pour la stabilité du pays. Une majorité absolue avec des députés rompus à la tâche et des leaders locaux bien au fait des préoccupations des populations élus à l’hémicycle permettront à l’Assemblée nationale de faire le travail qu’il faut sans obstruction aucune et avec responsabilité.

Ces candidats de qualité à la députation se retrouvent sur la liste de Benno Bokk Yaakaar. Des leaders qu’on ne présente plus se sont vus investis sur les listes départementales. Un signal fort envoyé à la classe politique qui ne doit pas perdre de vue le fait qu’un leader, c’est d’abord un homme ou une femme qui a tiré sa légitimité de sa base électorale.

Les électeurs sénégalais ont toujours été conséquents avec eux-mêmes quand il s’agit de choisir les membres de l’institution parlementaire. Très au fait des enjeux stratégiques et politiques de la force de frappe d’une majorité parlementaire, nos concitoyens ont toujours donné une majorité confortable à celui qui préside à leur destinée. Ce choix constant qui ne relève pas du hasard permet au chef de l’Etat de dérouler le programme pour lequel il a été élu sans anicroches.

Le Président de la République, Macky Sall, a choisi la meilleure liste qui soit pour une Assemblée nationale disposant de toutes les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et à la stabilité du pays. La balle est désormais dans notre camp. Le 31 juillet 2022, mobilisons nous comme un seul homme pour faire triompher la liste de Benno Bokk Yaakaar partout au Sénégal et dans la diaspora.

Cheikh BAKHOUM

Coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar de Grand-Yoff