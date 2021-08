jeudi 26 août 2021 • 44 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sur le plateau de la RTS, l'ancien international sénégalais, Cheikh Sidy Ba, a analysé la qualification historique des Lions du Beach Soccer pour les demi-finales de la Coupe du monde.

"Il ne faut pas s'arrêter ici. Il faut continuer et aller le plus loin. Rien n'est encore fait. Il faut d'abord penser à la demi-finale avant de penser à la finale. C'est possible car quand tu sors la meilleure nation la plus titrée avec 14 trophées et champion du monde en titre, le Portugal, je pense que cela prouve qu'ils peuvent aller loin. Ils ont réussi leur Coupe du monde. Maintenant, il faut se dire qu'ils peuvent aller en finale. Il faut néanmoins corriger les erreurs", a fait savoir l'ancien capitaine de l'équipe défenseur des Lions du foot.

Pour rappel, l'équipe du Sénégal a éliminé le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde de Beach Soccer, en s'imposant sur le score de 5 buts à 4, jeudi, à Moscou, à l'issue des prolongations. A la fin du temps réglementaire de ce match de quart de finale, les deux équipes étaient à égalité 3-3. C'est une première pour le Sénégal.