iGFM (Dakar) Le nouvel entraîneur sénégalais de Beach Soccer, Mamadou Diallo, a déclaré que ses joueurs devaient rester concentrés pour leur match retour contre le Cameroun samedi malgré leur victoire catégorique au match aller.

Le nouvel entraîneur a commencé son règne de champion d'Afrique avec une victoire 9-1 à l'extérieur contre le Cameroun le mois dernier, faisant parler d'une autre grande victoire.



Malgré l'impressionnant résultat de la victoire, Diallo a demandé à ses joueurs de rester concentrés pour le match retour prévu à Dakar contre une équipe camerounaise blessée.



L'ancien assistant de Ngalla Sylla - l'ancien entraîneur qui a remporté le titre africain et recruté par la suite par le Maroc - Diallo avoue avoir "eu un peu de pression" ils ont été attirés pour jouer contre le Cameroun lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de beach soccer.



Dans une interview accordée à CAFOnline.com, l'ancien footballeur de plage a déclaré que "remplacer un entraîneur champion d'Afrique (Ngalla Sylla) n'est jamais facile même si j'ai été son adjoint pendant plusieurs années".



"Les responsabilités sont différentes selon que vous êtes numéro 1 ou assistant", a-t-il déclaré, soulignant que commencer son règne contre le Cameroun n'est pas un cadeau.



« J'ai dit aux footballeurs d'oublier que c'est du beach soccer et de se concentrer sur un match contre le Cameroun, un nom qui parle quand on parle de football.



"Si le beach soccer camerounais est absent de la scène continentale depuis plusieurs années, jouer contre le Cameroun est toujours difficile, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale, ils sont toujours à fond et se donnent à 200%", a déclaré le technicien sénégalais.



"Au final, le message est passé, on a pressé haut et il n'y avait pas de faille dans notre organisation, ce qui nous a permis d'enregistrer ce bon résultat", a-t-il expliqué, soulignant que son groupe restera concentré pour le match retour.



"Il y aura toujours la pression du match à domicile mais le groupe composé de 8-9 joueurs qui évoluent en équipe nationale depuis plusieurs années, s'en sortira avec brio", a-t-il assuré.



"Le Sénégal est champion d'Afrique en titre et demi-finaliste de la Coupe du monde, nous respectons tout le monde mais ne craignons personne, c'est aux autres d'avoir peur, pas à nous", a-t-il déclaré. a insisté.



Interrogé sur le beach soccer africain, Mamadou Diallo, footballeur professionnel à la retraite qui a disputé plusieurs compétitions avec les Beach Soccer Lions, affirme que les fédérations doivent organiser des compétitions régulières.



'' Il n'y a pas de secret mais nous avancerons quand il y aura plus de compétitions. Au Sénégal, nous sommes dans notre troisième année de compétition de championnat et cela impacte sur le niveau de nos joueurs. Le continent doit aller dans ce sens et en plus des championnats, nous devons organiser plusieurs tournois pour donner de la compétition à nos joueurs'', a-t-il ajouté.



Outre la victoire du Sénégal sur le Cameroun 9-1, les autres matches ont vu une autre victoire à l'extérieur avec Madagascar battant les Seychelles 5-2 et l'Ouganda a également réalisé un exploit similaire avec le même score contre les Comores à Moroni.



Le Malawi a battu la Tanzanie 3-2, le Ghana a battu l'Egypte 6-5 tandis que la Libye s'est retirée de son affrontement avec le Nigeria.



Demi-finaliste de la CAN de Beach Soccer en 2020 disputée en 2021 au Sénégal, le Maroc emmené par le technicien sénégalais Ngalla Sylla a été battu 7-6 par la Côte d'Ivoire à Abidjan.



Les Lions de l'Atlas auront l'opportunité d'accueillir les Ivoiriens lors des matches retour qui se joueront à travers l'Afrique ce week-end.



Les équipes se battent pour se qualifier pour la pièce maîtresse continentale qui se déroulera du 21 au 30 octobre au Mozambique.



Avec Cafoline

