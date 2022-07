mercredi 27 juillet 2022 • 581 lectures • 1 commentaires

iGFM - Quatre bébés étaient morts calcinés à l’hôpital de Linguère en avril 2021. Dans l’affaire qui a été vidée ce mercredi, au Tribunal de louga, le Juge a rendu son verdict

Le Juge a délibéré dans le procès de l’ex directeur de l’hôpital Magatte Lô de Louga et des deux agents de l’établissement hospitalier. En effet, ils ont écopé de deux ans de prison avec sursis.



Le Juge a condamné l’ex Directeur de l’hôpital et ses coaccusés à payer la somme de 2 millions de francs Cfa aux familles des victimes en guise de dommages et intérêts.



Pour rappel, l’incendie, qui s’était déclaré en avril 2021 dans l’unité de néonatologie de l’hôpital de Linguère, avait couté la vie à 4 bébés, morts calcinés. Deux autres ont été blessés.