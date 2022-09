mardi 13 septembre 2022 • 6 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Mme Aminata TOURÉ est partie trop vite en besogne montrant son vrai visage. Le BBY est passé en 2017 de 132 à 82 députés en 2022, donc il n’est pas possible de parler de victoire mais plutôt de recul. Elle nous a fait perdre 50 postes de députés en tant que tête de liste.

Dans ces circonstances je trouve déplorable son attitude de vouloir dénigrer à tout va son excellence le président de la république.

Elle n’avait pas le meilleur profil et aucune base politique mais quand elle a été choisie tête de liste, elle ne faisait pas l’unanimité mais l’ensemble des militants de BBY ont accepté le choix porté sur sa personne. De la même manière, elle doit accepter le choix porté sur Amadou Mame Diop en tant que nouveau président de l’Assemblée nationale.

Parlant du 3e mandat, elle fait un abus de langage, elle aurait du dire 3e candidature mais là aussi le Conseil constitutionnel sera là pour valider mais ce n’est pas son rôle de déclarer que son excellence M Macky Sall a ou non le droit de poser une 3e candidature alors même que la loi est très claire de ce point de vu.

L’article 27 dit que (… le mandat du président est de 5 ans et nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs… ) d’après le référendum de 2016 sachant par ailleurs que la loi n’est pas rétro actif. En partant de ces 2 postulats on conclut aisément que si c’est la volonté du président de poser une 3e candidature qu’il le peut car l’article 27 ne concerne pas le mandat 2012 – 2019. Et pour cause si on votait aujourd’hui une loi qui dit que celui qui vole on lui coupe la main, il y’a des voleurs en prison en train de purger leur peine mais la nouvelle loi ne va pas s’appliquer à eux et de la même manière la loi issue du référendum de 2016 ne peut s’appliquer au premier mandat du Président Macky Sall.

Par conséquent Mme Aminata Touré ne doit pas se prononcer de la sorte. Elle a été Garde des sceaux, Premier ministre, Président du CESE et puis tête de liste de la coalition BBY pour les élections législatives de Juillet 2022. Si aujourd’hui elle se met à tirer à boulets rouges sur le Président de la République, c’est de l’ingratitude de sa part, elle qui n’a gagné aucune élection. J’estime qu’elle devait remercier son bienfaiteur.

Concernant la procuration donnée à Farba Ngom, le mandant a la possibilité de résilier sa procuration à tout moment. La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités. Le formulaire est le même que pour l’établissement d’une procuration. Mais un simple message au président du groupe parlementaire ne suffit pas à annuler la procuration et elle doit le savoir eu égard à toutes les responsabilités qu’elle a assumées au Sénégal.

La politique c’est de l’élégance dans l’adversité répondait elle à la loi du talion appelé par Ousmane Sonko en date du 9 juin 2022.

Bela Diallo: Ahmadou Bella Diallo

Responsable politique à Mbour