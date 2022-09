samedi 17 septembre 2022 • 217 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) "Je n’allais pas y croire si j’avais pas vu de mes yeux ta honteuse sortie dans le site d’information générale, IGFM. Mon cher Bela Diallo tout le monde pouvait attaquer Mme la Présidente Aminata Touré sauf toi. Oui Bela Diallo, je répète que tout le monde devait l’attaquer sauf toi.

Si tu as la mémoire courte. Je te rappelle que cette même Aminata Touré que tu t’attaques aujourd’hui avec fierté pour faire un clin d’œil à tes nouveaux amis est celle qui te faisait courir mon cher. Tu remuais ciel et terre pour rencontrer cette même Aminata Touré que tu tentes honteusement de diaboliser aujourd’hui.

Mon cher Bela Diallo, je me demande pourquoi tu avais décidé de parrainer quelqu’une que tu peins de la sorte aujourd’hui. Ousmane Diatta peut sans doute confirmer mes dires et d’autres cohabitants de Mbour d’ailleurs.

Mon cher Bela Diallo, tu n’es pas une personne crédible, intègre et de référence. Toi qui « offre » publiquement du matériel à des gens avant de venir les récupérer en cachette. Le moulin que tu avais remis à mon groupement avant de venir le récupérer chez moi en mon absence mais également le bus que tu avais mis à la disposition des élèves du lycée de Saly avant de le récupérer démontrent à suffisance le genre de personne que tu es.

Mon cher Bela Diallo, tu n’es rien d’autre qu’un opportuniste. Ce troisième (3ème) mandat dont tu essaies malhonnêtement de défendre, tu étais le premier à le combattre durant les élections locales de janvier 2022 à Saly. N’est-ce pas toi qui disait que le combat contre le troisième mandat de Macky Sall doit commencer à Saly avec celui du maire Ousmane Gueye qui briguait son troisième mandat à la tête de la mairie ?

Mon cher Bela, fièrement et avec conviction, tu disais qu’il n’est plus question qu’on accepte un troisième mandat dans ce pays et que ni le maire Ousmane Gueye encore moins le Président Macky Sall n’ont droit à un troisième mandat. Qu’est-ce qui a donc changé entre temps pour que tu puisses t’attaquer à Mme Aminata Touré qui a été écartée par Macky Sall juste parce qu’elle est contre le troisième mandat ? Si Macky Sall a perdu Saly lors des dernières élections, c’est en grande partie à cause de toi. La population de Saly te détestent tellement qu’elle est prête à sanctionner tout parti ou coalition que tu soutiens.

Nous te faisons savoir, avant de boucler la boucle, que Mme Aminata Touré n’est ni ton égal encore moins légal des petits gens que tu essaies de faire un clin d’œil. Nous ne te permettons plus d’attaquer notre candidate pour les élections présidentielles de 2024. Si tu oses encore, nous reviendrons à la charge car nous avons une bibliothèque sur toi. À bon entendeur salut !



Oumou Sylla NDIAYE, Coordonnatrice des « AMIS DE MIMI » à Mbour