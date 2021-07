vendredi 2 juillet 2021 • 82 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce vendredi, la Belgique et l'Italie vont croiser le fer lors d'un quart de finale de l'Euro 2020 très prometteur. Voici comment devraient débuter les équipes de Roberto Martinez et Roberto Mancini.

Après deux journées de repos, l'Euro 2020 reprend ses droits ce vendredi avec deux affiches alléchantes au menu des 1/4 de finale. En guise d'entrée, les supporters comme les passionnés de ballon rond savoureront à 18 heures la rencontre entre la Suisse et l'Espagne. En plat de résistance, c'est un choc Belgique-Italie qu'ils dégusteront à partir de 19 heures. Et pour ce match cinq étoiles, les deux sélections vont sortir l'artillerie lourde.

Les incertitudes Eden Hazard et Kevin De Bruyne

Côté belge, Roberto Martinez devrait miser sur un 3-4-2-1. Dans les cages, Thibaut Courtois va démarrer la partie. Devant lui, on retrouvera, de gauche à droite, le trio Vermaelen-Vertonghen-Alderwereild. Dans l'entrejeu, le technicien espagnol devrait faire à nouveau confiance à Thorgan Hazard, Axel Witsel, Youri Tielemans et Thomas Meunier, tous alignés lors du huitième de finale face au Portugal. Enfin, l'identité des deux hommes retenus pour soutenir Romelu Lukaku, aligné en pointe, demeure floue.

Touchés face aux Lusitaniens, Kevin De Bruyne (cheville) et Eden Hazard (ischio-jambier) sont incertains. Ils ont manqué les derniers entraînements des Diables Rouges. Un coup de bluff ? D'après les dernières nouvelles, Yannick Ferreira-Carrasco, à gauche, et Kevin De Bruyne, à droite, sont pressentis pour commencer le match. Mais Eden Hazard pourrait être finalement titularisé à gauche, tout comme Dries Mertens qui se tient prêt à compenser un forfait de KDB à droite.

L'Italie va retrouver Chiellini

Du côté de l'Italie, Roberto Mancini devrait opter pour un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les buts. Devant lui, Giorgio Chiellini, blessé et absent depuis le match contre la Suisse le 16 juin dernier, va faire son retour dans le onze de départ aux côtés de son acolyte Leonardo Bonucci. Les deux briscards auront pour mission de contenir les offensives belges et un Romelu Lukaku qu'ils connaissent parfaitement. Sur les côtés, Spinazzola, à gauche, et Di Lorenzo, à droite, débuteront.

En reprise, Florenzi ne sera pas titulaire. Dans l'entrejeu, Mancini a le choix. Mais c'est un trio Verratti-Jorginho-Barella qui devrait avoir ses faveurs. Brillant durant cet Euro, Manuel Locatelli débuterait ainsi sur le banc. Enfin, Lorenzo Insigne et Federico Chiesa accompagneront Ciro Immobile devant. Une rencontre au sommet pour une place en demi-finale qui promet entre deux nations candidates à la victoire finale.