vendredi 29 avril 2022 • 1130 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé que son président Charaf-Eddine Amara a appelé son homologue gambien Lamin Kaba Bajo. Ce, à la suite des propos tenus par le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, au sujet de l’arbitre gambien Bakary Gassama, au sifflet lors du barrage retour de la Coupe du monde 2022 contre le Cameroun (1-2 ap).

Les deux hommes ont «longuement échangé» et «chacun a expliqué sa position vis-à-vis de ce qui s’est passé, notamment la partie algérienne qui a rappelé qu’elle était dans son droit le plus absolu d’introduire une réclamation relative à un arbitrage ayant pesé, selon elle, sur le résultat d’une rencontre aussi importante que celle qualificative à une Coupe du monde», indique la FAF. «A l’issue de leurs discussions, empreintes de courtoisie, les deux présidents se sont promis d’œuvrer chacun de son côté à apaiser la situation et à laisser les choses dans leur contexte strictement réglementaire, tout en préservant les bonnes relations qu’entretiennent depuis toujours les fédérations des deux pays.»



Pour rappel, la Fédération gambienne, soucieuse pour la sécurité de son officiel, a annoncé mercredi qu’elle a saisi la Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA.