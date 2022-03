mercredi 9 mars 2022 • 12 lectures • 0 commentaires

Actualité 6 jours Taille

iGFM - (Dakar) Le groupe BEM, à travers sa filiale Dakar University of International Studies (DUNIS) organise du 9 au 11 mars 2022 les « BEM AFRICA INTERNATIONAL DAYS » et reçoit des universités venant des États-Unis, du Canada, de la France, du Ghana et du Maroc.

Selon Mme Fanta Kassé DIALLO, directrice chargée des relations internationales du groupe BEM « l’objectif est de renforcer et d’intensifier la collaboration avec les institutions partenaires internationales, d’accroître la mobilité étudiante et de faire connaître aux lycéens, aux étudiants et à leurs parents l’offre de formation de ces prestigieuses universités ».

PUBLICITÉ



En droite ligne avec les engagements forts de BEM dont il partage également les valeurs, DUNIS offre la possibilité à des lycéens de démarrer leurs cursur à Dakar et de terminer à l’international.

PUBLICITÉ

Ainsi, les étudiants inscrits en Bachelor passent 2 ans dans les locaux de DUNIS avant de partir dans l’université de leur choix. Ceux qui suivent un cycle MBA font 1 an à Dakar et 1 an à l’international..

Ainsi, pendant ces 3 journées, DUNIS offre la possibilité à des lycéens, étudiants et parents d’élèves de venir échanger avec les dirigeants de ces écoles partenaires venus de partout dans le monde.

Parmi les partenaires qui ont répondu présents à cet événement on compte 6 universités américaines: l’université de Fort Hays – Kansas, l’université de Rider- New Jersey, l’université du Kentucky, l’université du Nord-Est – Boston, l’université du Tennessee – Knoxville et l’université de l’ouest du Kentucky.

On compte aussi deux universités canadiennes: l’université du Canada Ouest

Vancouver, l’université de Windsor – Ontario, une business school française: American Business School de Paris, une université marocaine: Rabat Business School et l’université du Ghana.