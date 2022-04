mardi 5 avril 2022 • 506 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Grâce à un but de Sadio Mané, Liverpool mène par 2 buts à 0, à la pause sur la pelouse de Benfica, en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Sur un corner concédé par Gilberto Moraes face à Luis Diaz, Robertson s'exécute sur le côté gauche. Le puissant Konaté écrase Everton dans la surface et pique sa tête pour tromper Vlachodimos au ras du poteau droit. Liverpool mène par un but à zéro.



Mané double la mise



Taarabt perd le ballon et Alexander-Arnold allonge très vite sur la diagonale pour Luis Diaz dans le dos de Gilberto Moraes. Il remise de la tête dans la surface dans l'axe pour Mané qui conclut tranquillement du pied droit à la droite de Vlachodimos.

C'est le 3e but de Sadio Mané en 9 matches de C1 cette saison. Les Reds sont allés à la mi-temps avec cet avantage.

En secondé période, Liverpool s'est fait peur mais s'est finalement imposé sur la pelouse de Benfica (1-3), prenant une très sérieuse option pour la qualification au tour suivant.

