dimanche 17 mars 2024 • 104 lectures • 0 commentaires

Dame DIOP, Coordonnateur et Plénipotentiaire de la coalition BBY de DIOURBEL a reçu l’ensemble des responsables du département maires, député, HCCT, CESE et militants de BBY de Diourbel, ce Dimanche 17 Mars pour préparer l’arrivée d’Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, pour les élections présidentielles du 24 mars 2024.

À une semaine des élections, le Plénipotentiaire du département de Diourbel a donné des conseils précieux en invitant a l'unité et au rassemblement de toutes les forces vives de cette coalition Bby. Dame Diop a également remis aux différentes communes du département les fonds de campagne et les supports nécessaires. « C’est une marée humaine qui va accueillir le candidat Amadou Ba, le mardi 19 mars », dit-il. Dans cet esprit de solidarité et d'engagement envers leur candidat Amadou Ba, Dame Diop et les membres de la coalition sont déterminés à unir leurs forces et à mobiliser leurs partisans pour atteindre cet objectif commun.