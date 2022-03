lundi 14 mars 2022 • 150 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les leaders de Yéwwi Askan wi ont fait la presse ce lundi. Ce, pour faire le point les élections locales. Déthié Fall, qui a présenté des chiffres du scrutin, a déclaré que le président Macky Sall et son camp, ont profondément reculé en termes de suffrages sur le plan national.

«Il a profondément perdu. Depuis lors, ils entretiennent qu’ils ont gagné à hauteur de 80%, ramenant le scrutin au nombre de communes et non au nombre de voix. La coalition présidentielle a perdu la majorité absolue et passe de 58% supposées en 2019, à 41% en 2022 sur l’étendue du territoire national. Soit un recul de 16%. Si c’était une présidentielle, Benno Bok Yakaar serait au deuxième tour avec Yéwi Askan Wi», a indiqué le leader politique.



Il explique que le cumul des suffrages aux élections départementales se chiffre à 1.979.960 voix. La coalition Benno Bok Yakaar est arrivée en tête avec 798 324 voix soit 40%. Yéwwi Askan Wi est arrivée deuxième avec 557.667 voix soit 28%. Ce qui équivaut à un déficit de 12% par rapport à Benno. Il ajoutera que dans tous les départements où leur coalition est partie aux élections face à la coalition présidentielle, «Benno est à 37% là où Yewi est à 31, 86%.»



«Et c’est pour cela qu’il vise Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Barth. Il sait que la coalition Yewwi Askan Wi le talonne et il sait que si ça se poursuit, on aura la cohabitation au niveau de l’Assemblée nationale et ce sont ces chiffres qui lui font peur», indique M. Fall.