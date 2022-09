lundi 26 septembre 2022 • 522 lectures • 0 commentaires

La hache de la guerre est loin d’être enterrée entre Aminata Touré et les responsables de la Coalition Benno Bokk Yakar. En conférence de presse ce lundi, les députés de ladite coalition ont demandé à leur camarade de restituer le mandat de député qu'elle a obtenu sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar dont elle a été la tête de liste lors de législatives.

“Elle a été investie sur la liste de Benno, et financée par les responsables de ladite coalition à travers des cotisations pour la campagne . Avant de parler d’honneur et de principe, elle devrait d’abord commencer par rendre le mandat offert par Benno. Mimy Touré doit prendre l’exemple du Chef de l’Etat, Macky Sall qui avait renoncé à son mandat de député, son mandat de maire et de conseiller municipal lorsqu’il a voulu quitter le PDS”, a déclaré le président du groupe parlementaire de Benno, Oumar Youm.

Pour rappel, Mimy Touré s’est déclarée victime d’une injustice après avoir été écartée du poste de présidente de l’Assemblée nationale à la faveur d’Amadou Mame Diop, en raison de liens familiaux, selon elle. En conférence de presse, l'ancienne Première ministre a annoncé quitter le groupe parlementaire de la coalition présidentielle.



Elle a également annoncé qu’elle souhaite rester députée à l’Assemblée nationale « pour défendre les intérêts du peuple sénégalais », mais tout en prenant ses libertés face au groupe parlementaire présidentiel Benno Bokk Yakaar, et donc en rejoignant les députés non inscrits.



Une situation synonyme de rupture definitive avec le président Macky Sall qui, avec sa coalition, va se retrouver avec un siège en moins en assemblée nationale. En d’autres termes, la coalition au pouvoir va perdre la majorité absolue dans l’hémicycle.