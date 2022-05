vendredi 20 mai 2022 • 939 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après les responsables de Yewwi Askan Wi, ceux de Benno Bokk Yakaar ont fait face à la presse. Après avoir examiné les listes de la coalition de Khalifa Sall et Cie, Benoit Sambou, mandataire de la coalition présidentielle, indique avoir constaté des anomalies dans 15 listes de Yewwi.

«Ce que j’ai constaté, c’est d’abord que la coalition Yewwi Askan Wi est présente sur 28 départements du Sénégal et 6 départements de l’extérieur. Sur les 28 listes départementales j’ai relevé des imperfections sur 15 listes départementales qui ne respectent pas la parité.



Le constat qui a été fait, c’est que dans les départements de Mbour, de Thiès, de Goudomp, de Rufisque de Bambeye, de Kaolack, de Kaffrine, de Fatick, de Dagana, de Koungheul, de Vélingara, de Matam, de Kolda, de Louga et de Dakar, la coalition Yewwi Askan Wi ne respecte pas la parité (…)



La coalition Yewwi ne comprend rien à la parité. Yewwi Askan Wi croit qu’elle peut jongler selon ses désidératas. Et ce constat a été fait sur 15 listes au niveau national. Ayant fait ce constat j’ai saisi le président de la commission de réception des listes et de déclaration de candidatures d’une irrecevabilité des listes de la coalition Yewwi Askan Wi.