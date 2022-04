vendredi 8 avril 2022 • 110 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Selon Footmercato, en Espagne, Benzema est déjà considéré comme le principal favori pour le Ballon d'Or France Football.

En Espagne, le journal Marca nous livre la recette pour un Real parfait ! Pour cela, c'est très simple il suffit d'ajouter «deux ingrédients» : Thibaut Courtois et Karim Benzema. Une formule mathématique si on en croit le quotidien. D'ailleurs, As parle aussi du Français qui est en « mode Ballon d'Or ». Selon le média, «kB9 renforce sa candidature pour le trophée avec son 2e hat-trick de suite en Champions League», tandis que son rival direct Lewandowski n'a pas pas brillé contre Villarreal… Même Sport, pourtant considéré comme un journal pro barcelonais, parle d'un «Benzema au niveau du Ballon d'Or» ! Et en France aussi, l'attaquant du Real fait les gros titres. À l'image du Parisien qui a décortiqué le jeu et les stats de l'attaquant qui est « toujours plus fort ». D'ailleurs le quotidien précise que Benzema a « une bonne tête de Ballon d'Or ».