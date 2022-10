lundi 17 octobre 2022 • 607 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Karim Benzema a lâché ses derniers mots avant la cérémonie du Ballon d'Or France Football, ce soir, à Paris.

"Ça va très bien. Je suis content d'être là, déjà c'est la première fois en espérant une bonne nouvelle. C'est différent, clasico et aujourd'hui le ballon d'or, on verra. En tout cas, je suis content d'être là, j'espère gagner", a déclaré le grand favori de l'édition 2022 devant Sadio Mané et Lewandowski.