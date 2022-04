dimanche 17 avril 2022 • 317 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Real Madrid a remporté un match spectaculaire à Séville grâce notamment à Benzema auteur du troisième but, à l'occasion de la 32e journée de Liga.

Le Real Madrid remporte un match spectaculaire à Séville. Transparents et peu inspirés en première période face à des Sévillans parfaitement en place, ils sont rentrés aux vestiaires avec deux buts de retard, suite à un coup franc de Rakitic et un but de Lamela. Mais les leaders de la Liga sont revenus transformés des vestiaires, portés par le coaching gagnant d'Ancelotti. Rodrygo et Nacho, entrés en jeu, ont ramené les Merengues à égalité, avant le but de l'inévitable Benzema dans les arrêts de jeu. Le Real a 15 points d'avance sur Barcelone, le FC Séville et l'Atlético et file vers le titre.