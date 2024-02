dimanche 25 février 2024 • 281 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Un scénario rare s’est reproduit à la 74e Berlinale, qui s’est clôturée le samedi 24 février, alors qu’un jury présidé par l’actrice américaine Lupita Nyong’o a attribué l’Ours d’or 2024 à un documentaire français. Après que Kristen Stewart a couronné l’année précédente “Sur L’Adamant” de Nicolas Philibert, cette fois-ci, c’est la franco-sénégalaise Mati Diop qui a été honorée pour son film “Dahomey”.

En mettant en lumière le retour au Bénin, ancien Royaume du Dahomey, de statues et trésors pillés par l’armée française en 1892, puis conservés et exposés en France pendant plus d’un siècle, Mati Diop a profondément marqué les spectateurs de la Berlinale. Présenté en avant-première, le film sortira en septembre prochain. Avec une approche originale qui stimule l’imaginaire, la réalisatrice a donné la parole à ces objets d’art, à ces divinités de bois et de métal, redonnant ainsi une voix à un peuple dont la culture avait été confisquée.

Selon, urbanmédia, ce geste puissant ancre son documentaire dans une quête plus large pour une justice accrue, la fin de la domination, de l’appropriation et de l’emprise. “Dahomey” se présente comme un symbole parfait de notre époque, suscitant des réflexions profondes. Mati Diop, dont le destin s’affirme, a ainsi captivé l’attention et l’admiration du public lors de cette prestigieuse cérémonie.