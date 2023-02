vendredi 3 février 2023 • 233 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Beyoncé a annoncé ce mercredi qu'elle passerait par Paris le 26 mai prochain à l'occasion de sa nouvelle tournée mondiale. Seul hic pour les fans: cela tombera le même jour que l'un des concerts parisiens d'Aya Nakamura. Ils racontent leur dilemme à BFMTV.com.

"Je suis juste dégoutée". Sheyenne, 26 ans, se faisait une joie d'aller voir Aya Nakamura en concert à l'Accor Arena à Paris le 26 mai prochain, accompagnée de sa sœur. Pour l'occasion, cette alternante dans les ressources humaines avait mis le prix, puisqu'elle avait acheté ses deux places pas moins 260 euros à un revendeur sur internet.

"J'ai galéré à avoir ces places pour Aya Nakamura: je les ai trouvées par miracle sur Twitter, et j'avais dû les payer plus cher que le prix de vente", raconte à BFMTV.com la jeune femme, qui vit à Cergy (Val d'Oise).

"Pourquoi faut-il que ça tombe le même jour?"

Mais ça, c'était avant de savoir que la chanteuse américaine Beyoncé n'annonce son propre concert au Stade de France, à Paris, à la même date que la chanteuse franco-malienne, dans le cadre de sa tournée mondiale "Renaissance World Tour". Désormais, comme beaucoup de fans des deux artistes, l'étudiante ne sait plus très bien quoi faire. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont fait part de leur exaspération, de leur tristesse, tandis que d'autres s'amusaient de cet impossible dilemme pour les fans.

"Ça m'énerve, pourquoi faut-il que ça tombe le même jour, comme par hasard?", s'interroge la jeune femme, fan de l'interprète des tubes Pookie et Djadja. Malgré tout, elle a déjà une petite idée de ce qu'elle compte faire.

"Je vais au moins essayer d'échanger les billets, peut-être même de les revendre, je ne sais pas... Mais je ne peux pas passer à côté de Beyoncé! Je suis fan depuis toute petite, j'ai déjà raté son dernier Stade de France et ça faisait des années que j'attendais une nouvelle tournée", développe cette fervente admiratrice.

Les sites de reventes de billets pris d'assaut

Neïssa, elle, n'a pas attendu une seconde avant de prendre sa décision. Depuis qu'elle sait la venue de la chanteuse américaine à Paris, l'étudiante de 21 ans a mis en vente ses deux billets pour le concert d'Aya Nakamura "sur des sites qui proposent la revente de billets". Mercredi soir, les internautes notaient que les sites de revente de tickets et les réseaux sociaux étaient pris d'assaut par les fans tentés d'échanger ou revendre leurs places pour le concert de la chanteuse franco-malienne.

À BFMTV.com, l'étudiante en licence d'anglais à Paris confie qu'elle espérait que Beyoncé fasse au moins deux dates à Paris afin de pouvoir enchaîner les concerts des deux artistes les deux soirs de suite. Mais ce n'est pas le cas. "Du coup, j’essaie de les revendre au prix d’origine (49 euros), mais avec possibilité de négociation", explique-t-elle.

"Aya et Beyoncé sont deux artistes que j’aime beaucoup mais Beyoncé ne fait pas beaucoup de concerts. Le dernier remonte à 2018, du coup j'estime que c’est ma seule chance alors qu'Aya fera sûrement des festivals... Je me dis que j’aurais d’autres occasions de la voir", justifie la jeune femme.

D'autres, eux, ont plus de chance. C'est le cas de Maya, laborantine de 23 ans, qui avait pris des places pour aller voir Aya Nakamura à l'Accor Arena le 26 mai... mais aussi le 28 mai. Si elle parvient à dégoter des places pour le concert de Beyoncé lors des préventes vendredi matin puis le 7 février, la jeune femme pourra ainsi aller applaudir les deux chanteuses avec ses amies.