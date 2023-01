lundi 23 janvier 2023 • 518 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Queen B est de retour. Après quatre ans sans donner de concert, Beyoncé est enfin remontée sur scène ce week-end lors d'un show privé à Dubaï. La célèbre chanteuse était l’invitée d'honneur de l'inauguration du nouvel hôtel de luxe “Atlantis The Royal”.

Pendant son concert, qui a duré environ 1h30, la chanteuse a interprété quelques-uns de ses plus grands succès. Les spectateurs ont notamment pu danser sur “Crazy In Love”, “Naughty Girl”, “Halo”, “XO” et “Drunk In Love”. Plus surprenant: Beyoncé n’a chanté aucun titre de son dernier album “Renaissance”. Mais à la grande surprise de ses fans, la star américaine a interprété la chanson “Beautiful Liar”, son célèbre duo avec Shakira. Cela faisait près de 15 ans que l’artiste n’avait pas chanté ce titre en live.

Duo mère et fille

Durant la prestation de Beyoncé, les spectateurs ont eu droit à une seconde surprise: Blue Ivy, la fille de la star mondiale, est montée sur scène pour chanter le tube “Brown Skin Girl”, un titre extrait du film “Le roi lion”. Du haut de ses 11 ans, la jeune adolescente a enflammé la scène de l’Atlantis aux côtés de sa célèbre maman. La performance de Beyoncé s’est terminée par un incroyable feu d’artifice. Malgré l'interdiction de prendre des vidéos durant le concert, plusieurs enregistrements du show ont circulé sur les réseaux sociaux ce week-end.

Dans le public, qui comptait environ 1.500 spectateurs, on retrouvait de nombreuses célébrités telles que Kendall Jenner, Ellen Pompeo, Rebel Wilson, Liam Payne ou encore Ronan Keating. La famille de la chanteuse était également présente ce soir-là. “Mes parents sont ici pour fêter cet événement avec moi. Mes beaux enfants et mon mari sont également présents”, a déclaré Beyoncé en plein concert, ajoutant qu’elle était “honorée” d’être sur la scène de l’hôtel Atlantis.