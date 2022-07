jeudi 21 juillet 2022 • 269 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au total, 179.522 candidats planchent à partir de ce jeudi sur les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) sur toute l’étendue du territoire.

Dans son édition du jour, le journal Le Quotidien précise que ces candidats seront répartis dans 1.108 centres d’examen et 1.239 jurys à travers tout le pays.



La publication souligne qu’il y a eu une légère baisse du nombre de candidats par rapport à l’année dernière où ils étaient plus de 190.000 à passer cet examen.



Le Quotidien fait savoir que l’Académie de Thiès présente le plus grand nombre de candidats avec 30.948 inscrits. Elle est suivie de Pikine-Guédiawaye avec 26. 563 et Dakar, 16 .426.



Les Inspections d’académie de Kédougou et de Kaffrine présentent le plus faible nombre de candidats avec respectivement 1.317 et 3.328 candidats.



Avec APS